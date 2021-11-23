Как будет действовать НАТО в случае «нападения» России на Украину

По его мнению, если российские войска войдут на территорию Украины, менее чем за 48 часов в Польшу, Румынию, Латвию, Эстонию и Литву будут направлены Силы быстрого реагирования НАТО. Это многонациональная пятитысячная бригада. По словам эксперта, это необходимо для того, чтобы успокоить население этих стан, показать солидарность Альянса и укрепить безопасность на востоке.

«Если Россия вторгнется в Украину, ответ Запада должен развиваться по экономическим, дипломатическим и военным направлениям, включая сокращение доступа Москвы к международным финансам, использование стратегических запасов нефти для снижения спроса на российские энергоносители и разрешение на поставки западных вооружений Киеву», — считает Дени.