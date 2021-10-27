Как будет распространяться коронавирус? По модели хищников и жертв из дикой природы

За основу своих исследований российские специалисты взяли уже известную модель Лотки Вольтерры — математическую теорию борьбы за существование. Она была адаптирована для оценки скорости развития пандемии коронавируса. Хищниками специалисты назначили инфицированных, а жертвами — тех, кто может заболеть.

Такую модель российские учёные предложили в силу того, что существующие модели оценки распространения вирусов не учитывают важную сейчас составляющую — ограничительные меры, которые могут внести принципиальные корректировки в расчёты. Для них разработаны модификации, эффективные при оценке заболеваний, которые не вызывают стойкого иммунитета, и длительных пандемий, при которых важными становятся показатели смертности и рождаемости, но нет, как уже отмечалось, показателя ограничений.

Предложенную модель уже опробовали при оценке развития лихорадки Эбола, вспышка которой произошла в 2014-2015 годах. Учёные получили корректные, по их словам, показатели общего количества переболевших и пика заболеваемости. Затем на основе модели просчитали данные о пандемии коронавируса.

Для этого была использована база данных на основе сведений о количестве зарегистрированных случаев за каждый день первой половины 2020 года для 20 стран-участниц ВОЗ, а также об ограничениях, принятых властями этих государств. Полученные результаты учёные сравнили с реальными данными.

Результаты показали, что сила второй волны пандемии коронавируса коррелирует с качеством и завершённостью ограничительных мер во время первой волны. Примечательно, что наибольшая мощность второй волны оказалась связана с поспешным снятием ограничений в тех странах, где количество заболевших интенсивно снижалось и стремилось к нулю.