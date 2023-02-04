Как будет выглядеть поисковик Microsoft Bing с чат-ботом на искусственном интеллекте

Как будет выглядеть поисковик Microsoft Bing с чат-ботом на искусственном интеллектеПоявились первые фото
Пользователи поисковика Microsoft Bing с чат-ботом на искусственном интеллекте показали первые фото системы. Некоторые пользователи сервисов Microsoft, в частности, поисковой системы Bing опубликовали фотографии дизайна поисковика с чат-ботом ChatGPT, работающем на технологиях искусственного и интеллекта.
Фото: Theverge.com
Один из пользователей по имени Оуэн Инь в своём Twitter опубликовал снимки интерфейса поисковой системы Bing, с которым ему пришлось взаимодействовать. Вместо поисковой строки — окно чата, написать можно текст в пределах одной тысячи знаков.
При запросе чат-бот выдаёт не только ответы, но и источники для проверки информации. При этом поисковая система может предоставлять доступ к актуальной информации, а чат-бот, обученный на данных 2021 года, ещё нет.
Также поисковая система с ChatGPT может быть личным помощником, которому можно написать о своих предпочтениях, в еде или других сферах, ограничениях по бюджету, местоположению и времени, а Bing адаптирует результаты поиска.
Но с поисковой системой Bing можно взаимодействовать и как с обычным чат-ботом и вести с ним диалог. Система не только отвечает на вопросы, но и задаёт их самостоятельно.
При этом в Bing можно переключаться между классической поисковой системой и чат-ботом. Также отмечается, что вариант интерфейса, представленный на фотографиях Иня, не единственный — существуют и фото других версий.