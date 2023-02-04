Как будет выглядеть поисковик Microsoft Bing с чат-ботом на искусственном интеллекте

Один из пользователей по имени Оуэн Инь в своём Twitter опубликовал снимки интерфейса поисковой системы Bing, с которым ему пришлось взаимодействовать. Вместо поисковой строки — окно чата, написать можно текст в пределах одной тысячи знаков.

При запросе чат-бот выдаёт не только ответы, но и источники для проверки информации. При этом поисковая система может предоставлять доступ к актуальной информации, а чат-бот, обученный на данных 2021 года, ещё нет.