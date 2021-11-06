Как будет выглядеть революционный китайский истребитель шестого поколения

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Как будет выглядеть революционный китайский истребитель шестого поколенияПолучилось очень футуристично
Недавно в сети появилась информация о начале работ над истребителем шестого поколения в Китае. Это сподвигло сетевого художника к тому, чтобы изобразить внешний вид боевого самолёта.
Стоит отметить, что арт демонстрирует дизайн версии истребителя, рассчитанного на двух членов экипажа. Что интересно, для сохранения малозаметности, оружие в нём размещено внутри.
По мнению сетевых экспертов, внешне воздушное судно напоминает предшественников в лице истребителей пятого поколения. В том числе и их китайские варианты. Но в том же время машина, изображённая на концепте, не имеет вертикального оперения, что роднит машину с другими истребителями шестого поколения.
Напомним, что ранее в сеть просочилось настоящее фото китайского истребителя шестого поколения. И, судя по всему, именно оно «вдохновило» художника на создание собственного варианта истребителя.
Источник: Dambiev