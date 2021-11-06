Как будет выглядеть революционный китайский истребитель шестого поколения

По мнению сетевых экспертов, внешне воздушное судно напоминает предшественников в лице истребителей пятого поколения. В том числе и их китайские варианты. Но в том же время машина, изображённая на концепте, не имеет вертикального оперения, что роднит машину с другими истребителями шестого поколения.