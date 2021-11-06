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Как будет выглядеть революционный китайский истребитель шестого поколения

Получилось очень футуристично
Недавно в сети появилась информация о начале работ над истребителем шестого поколения в Китае. Это сподвигло сетевого художника к тому, чтобы изобразить внешний вид боевого самолёта.
Как будет выглядеть революционный китайский истребитель шестого поколения

Стоит отметить, что арт демонстрирует дизайн версии истребителя, рассчитанного на двух членов экипажа. Что интересно, для сохранения малозаметности, оружие в нём размещено внутри.

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По мнению сетевых экспертов, внешне воздушное судно напоминает предшественников в лице истребителей пятого поколения. В том числе и их китайские варианты. Но в том же время машина, изображённая на концепте, не имеет вертикального оперения, что роднит машину с другими истребителями шестого поколения.

Настоящее фото китайского истребителя шестого поколения

Настоящее фото китайского истребителя шестого поколения

Напомним, что ранее в сеть просочилось настоящее фото китайского истребителя шестого поколения. И, судя по всему, именно оно «вдохновило» художника на создание собственного варианта истребителя.

Источник: Dambiev