Как будет выглядеть российская ОС «Аврора 5.0»Рассказали на выставке Kazan Digital Week
На выставке Kazan Digital Week показали интерфейс ОС «Аврора 5.0»
На выставке Kazan Digital Week была продемонстрирована новая российская операционная система «Аврора 5.0» на планшете KVADRA_T от компании YADRO. Изображения интерфейса этой системы вызвали ассоциации с iPadOS. Новая «Аврора» представляется более доработанной, с обновлёнными иконками приложений и более понятными элементами управления, что делает её ближе к iOS и Android. Однако наблюдается некоторая «старомодность» шрифтов и символов в разделе «Настройки».
Основное новшество в «Авроре 5.0» — это упрощённая навигация жестами, схожая с iPadOS. Эта система позволяет пользователям быстро переключаться между приложениями и использовать многозадачность с помощью жестов, делая управление более интуитивным. Представитель «Открытой мобильной платформы», разрабатывающей «Аврору», признался, что они вдохновлялись Apple при создании этой системы навигации, чтобы предоставить простой и легко понимаемый способ управления.
По словам журналистов, планшет KVADRA_T, работающий на «Авроре 5.0», функционирует быстро, с плавными анимациями и хорошей отзывчивостью. Однако, как система будет проявлять себя при длительном использовании и нагрузках, пока остаётся неизвестным. Релиз «Авроры 5.0» намечен на январь 2024 года.