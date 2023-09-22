Как будет выглядеть российская ОС «Аврора 5.0»

На выставке Kazan Digital Week была продемонстрирована новая российская операционная система «Аврора 5.0» на планшете KVADRA_T от компании YADRO. Изображения интерфейса этой системы вызвали ассоциации с iPadOS. Новая «Аврора» представляется более доработанной, с обновлёнными иконками приложений и более понятными элементами управления, что делает её ближе к iOS и Android. Однако наблюдается некоторая «старомодность» шрифтов и символов в разделе «Настройки».

Основное новшество в «Авроре 5.0» — это упрощённая навигация жестами, схожая с iPadOS. Эта система позволяет пользователям быстро переключаться между приложениями и использовать многозадачность с помощью жестов, делая управление более интуитивным. Представитель «Открытой мобильной платформы», разрабатывающей «Аврору», признался, что они вдохновлялись Apple при создании этой системы навигации, чтобы предоставить простой и легко понимаемый способ управления.

По словам журналистов, планшет KVADRA_T, работающий на «Авроре 5.0», функционирует быстро, с плавными анимациями и хорошей отзывчивостью. Однако, как система будет проявлять себя при длительном использовании и нагрузках, пока остаётся неизвестным. Релиз «Авроры 5.0» намечен на январь 2024 года.