Как быстрее заснуть при помощи носков

По словам учёных, для этого достаточно надеть носки на ногу на ночь. В таком случае температура организма будет снижена, а это, в свою очередь, способствует комфортному отходу ко сну.

Для того, чтобы прийти к подобному выводу, исследователи провели эксперимент с участием специальной группы. Участники тестирования спали при температуре в 23 градуса. При этом в носках они засыпали на 7,5 минуты быстрее, чем с босыми ногами.

Что интересно, носки помогли не только быстрее уснуть, но также в 7,5 раз реже просыпаться в течение ночи, а также получить 7,6% более эффективный сон.

При этом специалисты уточнили, что пожилым людям такой способ, возможно, не подойдёт. Также не рекомендуется надевать носки тем, кто имеет проблемы с кровообращением.