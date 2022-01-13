Как быстро коронавирус умирает и становится безвредным, когда находится в воздухе

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Как быстро коронавирус умирает и становится безвредным, когда находится в воздухеЧерез 20 минут
Учёные из Бристольского университета в Великобритании провели очередное исследование эффективности ношения масок для защиты от коронавируса. В ходе исследований специалисты обнаружили важное свойство коронавируса, влияющее на его заразность.
По словам ведущего исследователя, профессора Джонатана Рида, важность ношения масок заключается в том, что вирусные частицы теряют 90% заразности при нахождении в воздухе 20 минут. При этом отмечается, что при коронавирусе проветривание оказалось не таким эффективным, как считалось ранее.
Также сообщается, что исследования проводились с тремя распространёнными штаммами коронавируса, кроме «Омикрона». Поэтому учёные продолжат работу в этом направлении.
Источник: The Guardian