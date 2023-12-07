Наука и технологии
21:11, 07 декабря 2023
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Как быстро Украина и США смогут запустить совместное производство снарядов

Если ничего не помешает

Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин назвал сроки запуска совместного с США производства снарядов.

Речь идёт о 155 мм боеприпасах. Срок запуска займёт около 2 лет.

По словам Камышина, украинско-американское производство снарядов должно было стартовать в 2024 году, но в итоге было отложено в силу ряда проблем. B кроются они прежде всего в том, что Сента США до сих пор не принял решения о помощи Украине.

Также министр отметил, что американские военные компании видят в совместном с Украиной производстве большие риски.

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