Как быстро восстановить здоровье и иммунитет после праздников

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Как быстро восстановить здоровье и иммунитет после праздниковВернуться к привычному рациону
Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как восстановиться после продолжительного новогоднего отдыха.
По словам врача, необходимо вернуться к привычному рациону и режиму питания. Отказаться от алкоголя, фастфуда, больше двигаться. Такие процедуры помогут восстановиться.
Но если организму всё же нанесён ущерб, необходимо перейти на диеты: есть перетёртые супы, жидкие каши, отварное нежирное мясо, а лучше птицу и рыбу. Необходимо исключить жирное, жареное и солёное.
Если и это не поможет, необходимо обратиться к врачу.
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Источник: РИА Новости