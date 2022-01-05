Как быстро восстановить здоровье и иммунитет после праздников

По словам врача, необходимо вернуться к привычному рациону и режиму питания. Отказаться от алкоголя, фастфуда, больше двигаться. Такие процедуры помогут восстановиться.

Но если организму всё же нанесён ущерб, необходимо перейти на диеты: есть перетёртые супы, жидкие каши, отварное нежирное мясо, а лучше птицу и рыбу. Необходимо исключить жирное, жареное и солёное.

Если и это не поможет, необходимо обратиться к врачу.

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