Как быть более бодрым после утреннего пробуждения

Исследование включало в себя изучение показателей 833 добровольцев, в том числе близнецов и неродственных взрослых. На протяжении двух недель они употребляли несколько стандартных блюд на завтрак, различающихся по питательному составу.

Параллельно специалисты изучали различные их показатели через выданные им наручные часы с акселерометром и монитором уровня глюкозы во внеклеточной жидкости.

По итогу учёные выяснили, что бодрость после пробуждения и в течение всего дня связана с большей, чем обычно, продолжительностью сна. При это свою роль сыграло и более позднее время пробуждения.

Также на энергию в течение дня влияло наличие высокой физической активности в течение предыдущего дня и низкая физическая активность ночью.

Важным специалисты назвали и завтрак с высоким содержанием углеводов. Он также положительно сказывался на бодрости испытуемых.