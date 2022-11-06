Как часто электросамокаты попадают в ДТП с пешеходами

К СИМ относятся самокаты и электросамокаты, роликовые коньки, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и аналогичные средства передвижения. На столкновения пришлось 147, или 17,5% случаев от общего числа подобных аварий. Участие СИМ в других ДТП составило 8,5%.

Почти половина аварий, 45%, произошла в местах выезда с прилегающих территорий и на перекрёстках. «На пешеходных переходах имело место более четверти (26%) таких ДТП в местах, где разрешено движение исключительно пешеходам (тротуар, пешеходная дорожка, пешеходная зона), — 4%», — сказано в обзоре.

С января по сентябрь 2022 года было зарегистрировано 838 ДТП с участием электросамокатов и иных СИМ, в которых погибли 19 человек, 870 получили травмы. По сравнению с 2021 годом, основные показатели аварийности увеличились в 2 раза.