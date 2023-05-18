Как часто надо искать на себе клещей, чтобы быть в безопасности

Весна и осень — время, когда эти паразиты становятся особенно активными и могут поджидать нас не только в лесу или на полях, но и даже на даче.

По словам специалистов, клещи могут быть везде: в лесопарках, на кладбищах, на территории санаториев. Они могут попасть к вам домой на одежде, на домашних животных или даже на цветах, которые вы принесли с дачи.

Но не паникуйте: если следовать простым правилам, шанс встретиться с клещом значительно снижается.

Во-первых, предпочитайте светлую одежду — на ней легче заметить паразита. Брюки лучше всего заправлять в носки или обувь, чтобы клещи не могли забраться под них. И не забывайте защищать шею и голову.

Кроме того, важно обрабатывать одежду специальными средствами — репеллентами. Они отпугивают клещей. Но помните: если на улице влажно или вы сильно потеете, репеллент может быстро «смыться», поэтому его следует использовать часто.

Ещё один важный совет: каждые 15-30 минут осматривайте себя и своих друзей. Если клещ ещё не присосался, его легко снять и избежать укуса.

И последнее: не забывайте про своих домашних питомцев. Они тоже могут стать жертвами клещей. Для их защиты можно использовать специальные ошейники и спреи.