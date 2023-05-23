Как часто необходимо мыть руки

Специалист настаивает на том, что мыть руки следует как можно чаще, особенно после посещения общественных мест и туалета, поездки в транспорте, использования наличных денег и прикосновения к дверным ручкам.

Особое внимание Дмитриевская уделила необходимости мыть руки перед приготовлением пищи и после контакта с сырым мясом или рыбой. Важность этого связана с тем, что контакт с сырыми продуктами может быть источником болезнетворных бактерий.

По словам Дмитриевской, мытьё рук с мылом есть ни что иное, как простое, но эффективное средство предотвращения проникновения в организм вредных бактерий и вирусов. В качестве аргумента она привела исследования, показавшие, что такой подход позволяет на 30% снизить риск развития кишечных заболеваний.