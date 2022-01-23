Как часто нужно менять SIM-карту, чтобы не потерять данные из-за её износа

Как часто нужно менять SIM-карту, чтобы не потерять данные из-за её износаСкорее всего, чаще, чем это делает большинство
Если быть точнее, то раз в 4-5 лет. Такой совет дал эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко. По его словам, только в таком случае пользователи могут избежать опасности физического износа носителя.
В числе проблем, к которым может привести износ, Лысенко назвал снижение качества связи и потерю данных.
SIM-карта может устареть из-за физического износа ячеек памяти. Для понимания: SIM-карта, как и жёсткий диск компьютера или смартфона, обладает памятью, на неё приходит информация и хранятся данные. Чтобы SIM-карта вышла из строя в результате износа, нужно лет 10-15. Однако я рекомендую менять SIM-карты в профилактических целях. Это следует делать один раз в 4-5 лет.
При этом эксперт также отметил, что немало пользователей меняют носитель и того чаще.