Как часто нужно менять SIM-карту, чтобы не потерять данные из-за её износа

Если быть точнее, то раз в 4-5 лет. Такой совет дал эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко. По его словам, только в таком случае пользователи могут избежать опасности физического износа носителя.

В числе проблем, к которым может привести износ, Лысенко назвал снижение качества связи и потерю данных.