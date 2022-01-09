Как часто нужно пить спиртное, чтобы считаться алкоголиком

Оказалось, признаком нездоровой любви к горячительным напиткам является даже достаточно редкое их употребление. Так, человек, который пьёт чаще, чем раз в 14 дней, вправе считаться алкоголиком. При этом дозировка выпитого не имеет никакого значения.

По словам специалиста, чаще всего причиной налегания на спиртное является тяга к расслаблению — иначе выпивающий достичь этого уже не хочет и, порой, может. В то же время Кизицкий отметил, что подобная практика снятия стресса может оказаться плачевной, так как спиртные напитки являются мощным депрессантом.

С медицинской же точки зрения диагноз «алкоголизм» корректен в случае тех людей, кто имеет хотя бы три из следующих симптомов: проявляется сильное желание выпить; снижается способность контролировать количество потребляемого алкоголя; у человека появляется похмелье и он пьёт с утра, чтобы избавиться от него; требуется всё большие дозы спиртного; ради алкоголя человек отказывается от других своих интересов и постоянно ожидает застолья.