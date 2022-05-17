Как часто рекламщики передают между собой данные каждого пользователя интернета

Сегодня в 15:01
1 мин.
Как часто рекламщики передают между собой данные каждого пользователя интернетаВ Европе не менее 376 раз в день
ICCL — Ирландский совет по гражданским свободам представил отчёт исследования на предмет обмена данными пользователей между компаниями ради рекламного продвижения.
В отчёте сказано, что «слив» данных среднестатистического европейского пользователя между компаниям происходит примерно 376 раз в день. В США это не менее 747 раз в день. Причём это происходит автоматически, разрешение пользователя не требуется.
При этом в отчёте сказано и о том, что благодаря этим методам крупные интернет-сервисы, которыми ежедневно пользуются миллионы людей, остаются бесплатными.
В отчёт попали цифры компании Google за последние 30 дней, но не вошла информация о деятельности Amazon и Meta*.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России