Как часто рекламщики передают между собой данные каждого пользователя интернета

В отчёте сказано, что «слив» данных среднестатистического европейского пользователя между компаниям происходит примерно 376 раз в день. В США это не менее 747 раз в день. Причём это происходит автоматически, разрешение пользователя не требуется.

При этом в отчёте сказано и о том, что благодаря этим методам крупные интернет-сервисы, которыми ежедневно пользуются миллионы людей, остаются бесплатными.

В отчёт попали цифры компании Google за последние 30 дней, но не вошла информация о деятельности Amazon и Meta*.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России