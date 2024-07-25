Как часто россияне пользуются облачными хранилищами

В 2024 году россияне стали чаще пользоваться онлайн-дисками для хранения данных, показало исследование аналитиков Yota. Спрос на российские облачные хранилища вырос на 32% по сравнению с прошлым годом. С января по июнь 2024 года общее потребление трафика в этом сегменте увеличилось на 28%.

Сегодня больше половины всего трафика россиян приходится на российские облачные хранилища. Самым популярным из них стал Яндекс Диск, чья активность пользователей выросла на 61%. На втором месте по объёму потребляемого интернет-трафика оказался Google Drive (+46%), а на третьем — iCloud (+19%).

Выбор облачного хранилища во многом зависит от возраста пользователя. Активнее всего онлайн-дисками пользуются россияне от 26 до 35 лет (36% трафика) и от 36 до 45 лет (26% трафика). Меньше всего — подростки от 14 до 20 лет (3% трафика). Больше всего облачные хранилища используют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Новосибирска.