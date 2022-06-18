Как часто украинские телефонные мошенники звонят россиянам

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Как часто украинские телефонные мошенники звонят россиянамУже почти не звонят
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что телефонные мошенники, которые ранее выуживали у россиян миллиарды рублей с помощью подменных номеров, практически перестали это делать из-за автоматических блокировок со стороны операторов.
Причём подавляющее количество звонков шли с Украины. Теперь российские операторы автоматически блокируют звонки при попытке поменять номер во время звонка из-за рубежа.
«Я считаю, что мы большое дело сделали в прошлом году, приняв решение, закон, который позволяет блокировать подменные номера. С Украины же в основном шли звонки, кстати. И в этом году почти 100% номеров, звонков оттуда блокировалось. Соответственно, списание денег благодаря подменным номерам телефонов чуть ли не до нуля свелось, а до этого — миллиарды переводились. Хороший закон», — отметил Аксаков.