Как человечество засорило Землю за время пандемии COVID-19

Так, согласно данным специалистов, к концу августа текущего года было реализовано более 8 млн тонн пластиковых отходов, связанных и коронавирусом. Причем исследователи выяснили, что более 25 тысяч тонн из них уже находятся в океане.

Для того, чтобы высчитать это ущерб специалисты Калифорнийского и Нанкинского университетов воспользовались моделью, которая воспроизводит распространение реализованного из-за пандемии в 193 странах пластикового мусора в водной среде. Оказалось, что из-за пандемии образовалось 8,6 миллиона тонн пластиковых отходов. Причем источником большинства из них оказались больницы.

Ученые предсказали, что всего через три-пять лет большая часть данного мусора перейдет на пляжи или же опустится на дно. В то же время, беспокоит их и та часть, которая останется в океанических котловинах. Предполагается, что к 2025 году это может привести к возникновению приполярной зоны накопления пластика в Северном Ледовитом океане.