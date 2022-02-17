Как чеснок защищает от рака

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Как чеснок защищает от ракаИ какие продукты имеют схожие свойства
Российские врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург рассказали о том, что чеснок является продуктом, снижающим риск развития рака толстой прямой кишки и рака молочной железы у женщин.
По словам специалистов, о его эффективности говорят множественные масштабные исследования, проведённые учёными в Китае.
Рак толстой прямой кишки и рак молочной железы относятся к так называемым возрастным ракам. То есть в ходе старения человека возникают такие тканевые процессы, которые делают более вероятным развитие рака.
Михаил Гинзбург
В том числе речь идёт о процессе повышения тканевого воспаления, которое чеснок успешно «успокаивает», способствуя гибели таких клеток.
При этом специалисты уточнили, что этот продукт вовсе не единственный, обладающий такими свойствами. Например, схожим эффектом обладают различные приправы, начиная от петрушки до имбиря и куркумы.
Источник: Lenta.ru