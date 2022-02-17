Как чеснок защищает от рака

В том числе речь идёт о процессе повышения тканевого воспаления, которое чеснок успешно «успокаивает», способствуя гибели таких клеток.

При этом специалисты уточнили, что этот продукт вовсе не единственный, обладающий такими свойствами. Например, схожим эффектом обладают различные приправы, начиная от петрушки до имбиря и куркумы.