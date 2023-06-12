Как четвертая технологическая революция отразится на человечестве

Четвёртая промышленная революция приводит к серьёзным изменениям в технологиях и промышленности. Однако не все страны могут в полной мере воспользоваться её преимуществами. Некоторые государства становятся поставщиками ресурсов, но не получают должной выгоды от этого прогресса. Проблемы с производством электроэнергии существуют в Южной Африке, где угольные электростанции, хоть и устаревшие, все ещё являются основным источником энергии. Это наносит ущерб окружающей среде и вредит здоровью людей. Большие угольные компании отказываются от угля и переходят к зелёной энергии, но малые угледобытчики продолжают использовать устаревшие методы, подвергая себя экологическим рискам.

В то же время, Южная Африка обладает огромным потенциалом для использования солнечной энергии. Однако главный поставщик электроэнергии в стране — национальная энергетическая компания Eskom — продолжает полагаться на уголь. Это вызывает проблемы, поскольку угольные станции не справляются с растущим спросом на электричество, а выбросы углерода наносят значительный ущерб окружающей среде. Международное сообщество требует закрытия угольных станций, но Южная Африка пока не нашла безопасных альтернативных источников энергии.