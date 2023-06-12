Как четвертая технологическая революция отразится на человечестве

Как четвертая технологическая революция отразится на человечествеОтвечает эксперт-историк
Промышленная революция - термин означающий качественный переход человечества на новый виток развития. Так первой такой революцией стал переход от ручного труда к машинному, затем последовало использование производственных цепочек и переход к использованию цифровых технологий. Четвертой революцией считают полную автоматизацию производства и общедоступную доступность индивидуализации продуктов фабричного производства
Четвёртая промышленная революция приводит к серьёзным изменениям в технологиях и промышленности. Однако не все страны могут в полной мере воспользоваться её преимуществами. Некоторые государства становятся поставщиками ресурсов, но не получают должной выгоды от этого прогресса. Проблемы с производством электроэнергии существуют в Южной Африке, где угольные электростанции, хоть и устаревшие, все ещё являются основным источником энергии. Это наносит ущерб окружающей среде и вредит здоровью людей. Большие угольные компании отказываются от угля и переходят к зелёной энергии, но малые угледобытчики продолжают использовать устаревшие методы, подвергая себя экологическим рискам.
В то же время, Южная Африка обладает огромным потенциалом для использования солнечной энергии. Однако главный поставщик электроэнергии в стране — национальная энергетическая компания Eskom — продолжает полагаться на уголь. Это вызывает проблемы, поскольку угольные станции не справляются с растущим спросом на электричество, а выбросы углерода наносят значительный ущерб окружающей среде. Международное сообщество требует закрытия угольных станций, но Южная Африка пока не нашла безопасных альтернативных источников энергии.
Большие угольные компании, принадлежащие иностранным инвесторам, отказываются от угольных активов и вкладывают средства в зелёную энергию. Они продолжают приобретать уголь у малых угледобытчиков, но это не решает проблему экологического вреда. Таким образом, крупные компании получают выгоду от зелёных инвестиций, в то время как малые угледобытчики продолжают работать по старым методам, подвергая себя экологическим рискам и угрожая здоровью своих работников. Кроме того, незаконная добыча угля и появление преступных группировок создают дополнительные проблемы и угрозы для населения и окружающей среды.
Четвёртая промышленная революция открывает новые возможности, но пока не все страны могут в полной мере воспользоваться её преимуществами. Для достижения энергетической безопасности и экологической устойчивости необходимо сделать новые технологии доступными для всех стран и обеспечить справедливое распределение выгод от прогресса. Важно найти решения для стран, подобных Южной Африке, чтобы они могли перейти на чистые источники энергии и сократить свою зависимость от угля. Это не только улучшит состояние окружающей среды, но и способствует созданию новых рабочих мест и устойчивому развитию. Поэтому важно развивать и использовать новые технологии, такие как ветряные и солнечные установки, а также зелёный водород и батареи для масштабного хранения энергии, чтобы обеспечить устойчивое энергетическое будущее.