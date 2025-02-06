Как далеко из космоса можно увидеть следы человека на поверхности Земли

Исследование показало, что самым заметным «маяком» Земли стал телескоп «Аресибо», отправивший в космос мощные радиосигналы. Их можно было бы уловить на расстоянии до 12 тыс световых лет.

Менее мощные источники, вроде спутниковой связи и телесигналов, распространяются на 4 – 65 световых лет. Даже знаменитые «Вояджеры» передают сигналы, которые становятся неразличимыми уже после одного светового года.

Свидетельства промышленной деятельности — например, диоксид азота в атмосфере — можно было бы заметить только в радиусе 6 световых лет.

А огни городов или их тепло обнаружить практически невозможно: для этого пришлось бы подлететь ближе к Плутону.

Итог: за пределами 12 тыс световых лет о нас ничего не известно. С учетом того, что наша галактика простирается на 100 тыс световых лет, знаменитый парадокс Ферми («Где все?») становится менее загадочным.

Возможно, внеземные цивилизации просто еще не попали в зону, где нас можно заметить.