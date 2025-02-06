Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2025, 08:34
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Как далеко из космоса можно увидеть следы человека на поверхности Земли

Оказывается, мы практически невидимки для стороннего наблюдателя
Астрономы решили проверить, с какого расстояния внеземная цивилизация могла бы заметить нашу деятельность.
Как далеко из космоса можно увидеть следы человека на поверхности Земли
© Naked Science

Исследование показало, что самым заметным «маяком» Земли стал телескоп «Аресибо», отправивший в космос мощные радиосигналы. Их можно было бы уловить на расстоянии до 12 тыс световых лет.

Менее мощные источники, вроде спутниковой связи и телесигналов, распространяются на 4 – 65 световых лет. Даже знаменитые «Вояджеры» передают сигналы, которые становятся неразличимыми уже после одного светового года.

Свидетельства промышленной деятельности — например, диоксид азота в атмосфере — можно было бы заметить только в радиусе 6 световых лет.

А огни городов или их тепло обнаружить практически невозможно: для этого пришлось бы подлететь ближе к Плутону.

Итог: за пределами 12 тыс световых лет о нас ничего не известно. С учетом того, что наша галактика простирается на 100 тыс световых лет, знаменитый парадокс Ферми («Где все?») становится менее загадочным.

Возможно, внеземные цивилизации просто еще не попали в зону, где нас можно заметить.

Источник:Naked Science
Автор:Булат Кармак
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