Как далеко надо жить от работы, чтобы начать толстеть и плохо спать

Особенно это касается тех, кто тратит на дорогу до офиса пять и более часов в неделю. Проблемы с лишним весом и нарушениями сна становятся всё более распространенными среди таких работников, говорится в новом исследовании.

Шведские учёные проанализировали данные около 13 тыс взрослых шведов за период с 2013 по 2018 годы. Они уделили особое внимание времени, затрачиваемому работниками на дорогу до работы, а также их образу жизни, состоянию здоровья и уровню стресса.

«Те, кто работает более 40 часов в неделю и проводит на дороге до работы более пяти часов, часто страдают от физической неактивности и проблем со сном в сравнении с теми, кто тратит на поездки от одного до пяти часов», — отметили исследователи.

Также эксперты уточнили, что долгие поездки на работу приводят к лишнему весу. Это может быть вызвано нехваткой времени на физические упражнения и стрессом, который мешает нормальному сну.