Как дети влияют на продолжительность жизни своих родителей

Так, если верить последним данным, люди, имеющие детей, обычно живут дольше, чем бездетные. Данный эффект особенно выражен в случае приемных родителей: усыновление ребенка увеличивает продолжительность жизни на три года, усыновление двух или трех детей вообще добавляет пять лет. Об этом говорит новое исследование за авторством Кирон Барклай из Института демографических исследований Макса Планка и Мартина Колка из Стокгольмского университета. Для того, чтобы иметь полное представление о взаимосвязи между наличием детей и долголетием, авторы использовали данные о более чем 4 млн шведских женщин и мужчин, родившихся между 1915 и 1960 годами.

Ученые предполагают, что долголетие людей, имеющих детей, связано с тем, что потенциальные родители с самого начала живут лучше, чем те, у кого не будет детей. Проще говоря, они следят за своим здоровьем, финансово обеспечены и при этом имеют высокий уровень образования, а значит они с самого начала имеют преимущество в плане долголетия.