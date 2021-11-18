Как диета влияет на иммунитет

Ответить на этот вопрос взялась международная группа учёных. В результате целого ряда исследований и экспериментов они пришли к выводу, что связь диеты и иммунитета «протекает» через кишечную микрофлору.

Так, проанализировав подопытных мышей, специалисты выяснили, что от рациона зависит выработка побочных продуктов метаболизма микробов, обитающих в кишечнике. А это, в свою очередь, влияет на иммунную защиту.

Эксперименты на мышах с язвенным колитом продемонстрировали, что те подопытные, которые получали липосахариды с разветвленной цепью, жили намного лучше тех, кто не получал лечение питанием.