Как долго человек может болеть коронавирусом до выздоровления: точные данные

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Как долго человек может болеть коронавирусом до выздоровления: точные данныеПочти год
Ученые Национального института здоровья (США) установили, какой на данный момент самый длительный срок продолжительности болезни коронавирусом. Как выяснилось, самый длительный случай болезни COVID-19 зафиксировался в США, где женщина была инфицирована 355 дней.
Что интересно, предыдущий рекорд по продолжительности заболевания коронавирусом был выявлен в России — женщина была инфицирована на протяжении 318 дней.
В США же 355 дней болезни были зафиксированы у женщины, которая еще в мае прошлого года поступила в больницу с высокой температурой и кашлем. Известно, что лечили ее при помощи плазмы крови переболевших и кислорода. Всего через месяц пациентка начала себя чувствовать лучше — температура снизилась до 37°C, а симптомы простуды стали менее заметными. Женщину выписали домой, где она продолжила лечиться, однако ежемесячные тесты на коронавирус выдавали положительный результат.
Источник: Известия