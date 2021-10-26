Как долго человек может болеть коронавирусом до выздоровления: точные данные

Что интересно, предыдущий рекорд по продолжительности заболевания коронавирусом был выявлен в России — женщина была инфицирована на протяжении 318 дней.

В США же 355 дней болезни были зафиксированы у женщины, которая еще в мае прошлого года поступила в больницу с высокой температурой и кашлем. Известно, что лечили ее при помощи плазмы крови переболевших и кислорода. Всего через месяц пациентка начала себя чувствовать лучше — температура снизилась до 37°C, а симптомы простуды стали менее заметными. Женщину выписали домой, где она продолжила лечиться, однако ежемесячные тесты на коронавирус выдавали положительный результат.