Как долго хакеры пользуются взломанными ими сетями

Сообщается, что в среднем это 15 суток с момента взлома, а ранее было 11 суток. Это говорит о том, что хакеры стали более опасными, потому что длительное время, проведённое во взломанной системе, позволяет продумывать будущие атаки на схожую инфраструктуру, эффективно проводить мониторинг действий пользователей, красть данные.

Время пребывания хакеров в сетях рассчитывалось как время, в течение которого они находятся в сети либо до момента раскрытия, либо до завершения всех необходимых действий и самостоятельного ухода. При этом в сетях малого бизнеса киберпреступники могут проводить 21 день, а в сетях образовательных учреждений — 34 дня.