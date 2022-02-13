Как долго может беспокоить бессонница после перенесённого коронавируса

По словам эксперта, бессонницу после коронавируса называют ковидсомния. Выделяют 4 главные причины этого состояния: непосредственно сам вирус, его влияние на нервную систему человека; тревожно-депрессивные расстройства; депрессия, которая может начаться вследствие изоляции; побочные действия препаратов, которыми лечат коронавирус.

Как отметила Царева, после перенесённого ковида характерная бессонница может длиться от 3 до 6 месяцев. А скорость восстановления зависит от того, как быстро способен человек вернуться к нормальному эмоциональному состоянию.

«Решение вопроса зависит от того, насколько быстро у пациента восстанавливается эмоциональное состояние, восполняются ресурсы, которые ранее были отданы на борьбу с вирусом», — подчеркнула врач.