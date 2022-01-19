Как долго может длиться заболевание коронавирусом у детей

В исследовании приняли участие 30 тысяч детей, 50% участников переболели коронавирусом, а остальные 50% входили в контрольную группу. Выяснилось, что 17,6% дошкольников — детей до 5 лет — испытывали симптоматику коронавируса более четырёх недель; среди школьников — детей от 6 до 17 лет — таких жалоб было у 28,2% участников. В контрольной группе различные неприятные симптомы ковида более четырёх недель испытывали 14,8% дошкольников и 27,2% школьников.

Учёные отмечают, что подобные состояния проявляются потому, что у детей могут сохраняться долгосрочные болезненные проявления, связанные не только с коронавирусом, но и с рядом сопутствующих болезней и осложнений, а также психологических факторов.

«В большинстве случаев симптомы "долгого" COVID-19 проходят в течение одного–пяти месяцев», — подчеркнули исследователи в отчёте.

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