Как долго можно хранить новогодние салаты

По её словам, обычно, когда в нашей стране готовятся к Новому году, блюда начинают готовить накануне — 29 или 30 декабря. Тогда как салаты можно хранить не более 12 часов, даже в холодильнике. Поэтому готовить их лучше накануне застолья. При комнатной температуре салаты можно хранить не более 6 часов.

Традиционную для праздника сельдь под шубой можно хранить не более 12 часов, это же касается салата оливье. Для лёгкости и пользы салатов, эксперт посоветовала заменить в них майонез на сметану, для оливье — колбасу на куриную грудку.

Также Силаева порекомендовала заправлять винегрет не подсолнечным, а оливковым маслом. В заправленном состоянии это блюдо можно хранить 18 часов, без масла — сутки.