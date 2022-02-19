Как долго омикрон максимально вредит здоровью

Ежедневно у 37 испытуемых, которые были вакцинированы, а на момент эксперимента были заражены «Омикроном», брали ПЦР-тесты. Оказалось, что вирусная нагрузка приходится на первые трое суток заболевания. Отмечается, что в большинстве случаев пиковая вирусная нагрузка начинала падать именно по истечении 3 дней и в этот период инфицированный человек наиболее заразен для окружающих.

При этом в среднем вирус исчезал на 7-9 сутки, но у отдельных пациентов продолжал обнаруживаться и на 10 день заболевания.

«Так как "омикрон" сильно генетически изменён по отношению к уханьскому штамму, то антитела к нему формируются не за три дня — как это было бы при классическом повторном заражении, — а за четыре и больше. Поэтому вирусная нагрузка на 4-й день спадает и начинает работать иммунитет», — объяснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, прокомментировавший результаты работы американских учёных.

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