Как долго сможет гореть лампа на 300 Вт с питанием от автомобильного аккумулятора

По словам автора, многие ошибочно думают, что достаточно знать ёмкость в ампер-часах и это поможет рассчитать, какое время нагрузка сможет работать, питаясь от этого аккумулятора. Но в реальности всё сложнее.

На самом деле, та энергия, которую может отдать аккумулятор, зависит от нагрузки, а не от его ёмкости. Чем нагрузка больше, тем меньше энергии даст аккумулятор.

Для эксперимента автор использовал аккумулятор ERA 75 Aч, к которому подключил 500 Вт инвертор с модифицированной синусоидой. Между аккумулятором и инвертором был установлен анализатор мощности, а к инвертору подключена лампа накаливания 300 Вт.

Как отметил автор эксперимента, через минуту после включения системы напряжение на аккумуляторе было ровно 12 вольт, ток — ровно 30 ампер. Но через 30 минут напряжение упало до 11.72 В, а ток вырос до 30.3 А. Через час напряжение составило 11.18 В, ток — 29.52 А. Через 1 час 7 минут 40 секунд напряжение упало до 9.6 В и инвертор отключился, 300 Вт лампа проработала 1 час 8 минут, аккумулятор выдал 36.423 Ач. При этом, как только отключился инвертор, напряжение на аккумуляторе мгновенно выросло до 12.03 В.

В итоге автор сделал выводы, что при постоянной нагрузке 300 Вт аккумулятор сможет выдать около половины номинальной ёмкости. Но в целом подобная схема может пригодиться для питания дачи или подобных целей.