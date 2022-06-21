Как долго США ещё смогут запускать ракеты в космос с российскими двигателями

Рогозин отметил, что этого количества агрегатов хватит на два запуска к МКС грузовых кораблей Cygnus, которые транспортируются ракетами Antares.

«У США в результате наших ответных санкций осталось всего четыре двигателя РД-181. Их хватит для двух пусков Cygnus», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.