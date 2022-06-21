Как долго США ещё смогут запускать ракеты в космос с российскими двигателями

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Как долго США ещё смогут запускать ракеты в космос с российскими двигателямиДвигателей осталось на два запуска
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что в результате ответных санкций со стороны России, у США осталось всего 4 ракетных двигателя РД-181.
Рогозин отметил, что этого количества агрегатов хватит на два запуска к МКС грузовых кораблей Cygnus, которые транспортируются ракетами Antares.
«У США в результате наших ответных санкций осталось всего четыре двигателя РД-181. Их хватит для двух пусков Cygnus», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.