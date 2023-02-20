Как долго вы не будете болеть COVID-19, если недавно переболели

Как долго вы не будете болеть COVID-19, если недавно переболелиДостаточно долго
Группа учёных из Медицинской школы Университета Вашингтона выяснила, что у людей, ранее инфицированных SARS-CoV-2, риск госпитализации или смерти от COVID-19 на 88% ниже по сравнению с теми, кто ранее не был инфицирован.
Фото: UNICEF
При этом данные показатели остаются на столь высоком уровне в течение как минимум 10 месяцев. К такому выводу специалисты пришли на основе данных 65 исследований из 19 стран — во всех них изучалось снижение риска повторного заболевания COVID-19 среди невакцинированных людей.
Учёные отметили, что результаты проведённого ими исследования свидетельствуют о том, что естественный иммунитет после предшествующего заражения SARS-CoV-2 может обеспечить значительную защиту от тяжёлого течения COVID-19 на протяжении почти года.
При этом исследователи отдельно отмечают важность постоянного мониторинга продолжительности и эффективности естественного иммунитета против SARS-CoV-2 и его вариантов.