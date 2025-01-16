Наука и технологии
Опубликовано 16 января 2025, 20:03
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Как дожить до 100 лет: врач перечислила 8 правил

И секреты «голубых зон»
Долгожительство — это не только удача, но и результат правильного образа жизни. О том, как дожить до 100 лет, рассказала Ольга Ткачева, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова и главный гериатр Минздрава Минздрава России. Врач выделила 8 ключевых правил, которые могут помочь продлить жизнь.
Как дожить до 100 лет: врач перечислила 8 правил

© Ferra.ru

Она утверждает, что продолжительность жизни растет по всему миру, и каждый может рассчитывать на шанс дожить до 100 лет, если следовать определенным правилам. Секрет долголетия заключается в сочетании физической активности, психологической устойчивости и здорового образа жизни.

Вот 8 ключевых факторов, которые помогут дожить до века:

  1. Умеренная двигательная активность.
  2. Цель в жизни.
  3. Стрессоустойчивость.
  4. Умеренное потребление калорий.
  5. Ограничение алкоголя.
  6. Духовность или религия.
  7. Поддержание семейных связей.
  8. Социальная активность.

Кроме того, существует понятие «голубых зон» — мест, где люди живут значительно дольше среднего. Это остров Икария в Греции, Окинава в Японии, провинция Нуоро в Италии и другие. В России такой зоной считается Ингушетия, где продолжительность жизни в 2019 году была такой же, как в Швейцарии — 83,4 года.

Также важен оптимизм. Исследования показали, что люди с позитивным настроем живут на 11-15% дольше, чем пессимисты. Оптимизм снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствует долголетию.