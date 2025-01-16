Как дожить до 100 лет: врач перечислила 8 правил

Она утверждает, что продолжительность жизни растет по всему миру, и каждый может рассчитывать на шанс дожить до 100 лет, если следовать определенным правилам. Секрет долголетия заключается в сочетании физической активности, психологической устойчивости и здорового образа жизни.

Вот 8 ключевых факторов, которые помогут дожить до века:

Умеренная двигательная активность. Цель в жизни. Стрессоустойчивость. Умеренное потребление калорий. Ограничение алкоголя. Духовность или религия. Поддержание семейных связей. Социальная активность.

Кроме того, существует понятие «голубых зон» — мест, где люди живут значительно дольше среднего. Это остров Икария в Греции, Окинава в Японии, провинция Нуоро в Италии и другие. В России такой зоной считается Ингушетия, где продолжительность жизни в 2019 году была такой же, как в Швейцарии — 83,4 года.

Также важен оптимизм. Исследования показали, что люди с позитивным настроем живут на 11-15% дольше, чем пессимисты. Оптимизм снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствует долголетию.