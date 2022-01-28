Как дыхание помогает «перезаписывать» информацию в мозге во сне

Во время этого процесса, орган «перекидывает» информацию из кратковременного хранилища в долговременное. Но что выступает в качестве «метронома», который задавал бы рабочий ритм и помогал структурировать обмен информацией?

Оказалось, что такой механизм и вправду есть. И это дыхание. Причём дело вовсе не в том, насколько точно выдержано время между вдохом и выдохом. Всё куда проще — выдох и вдох постоянно повторяются и в то же время не зависят от работы самих центров памяти.

Отметим, что намного раньше учёные уже находили взаимосвязь между дыханием и высшей нервной деятельностью. Так, например, ритму дыхания подчинены страх и память. На вдохе они усиливаются, а во время выдоха — слабеют.