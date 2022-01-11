Как дым от электронных сигарет вредит здоровью окружающих

Касательно проблем с дыханием учёные выяснили, что пассивный вейпинг тоже вреден, как и активное курение. С 2014 по 2019 годы специалисты собирали базу с жалобами пациентов на дыхание. Было опрошено 2 тысячи молодых людей, исследование было направлено на изучение того, какие симптомы появляются, когда человек не курит вообще или в данный момент и находится в присутствии курящих вейперов.

Была собрана информация о том, были ли у респондентов бронхиальные симптомы: например, ежедневный кашель по утрам в течение трёх месяцев подряд, заложенность носа, не связанная с простудой, или бронхит, наблюдались ли хрипы и испытывали ли они одышку.

Выяснилось, что у тех, кто просто присутствовал при курении электронных сигарет в два раза чаще отмечались хрипы, одышка и другие бронхиальные симптомы.

Другая группа учёных провела опрос 1,17 млн жителей США 18-50 лет. Оказалось, что у огромного количества вейперов наблюдается симптоматика сухого глаза, развитие глаукомы и катаракты, частое слезотечение. В целом у тех, кто курит электронные сигареты на 34% выше вероятность ухудшения зрения, а у бывших вейперов — 14%.