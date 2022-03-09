Как дышать, чтобы быстро снизить тревожность

По её словам, тревожность может перерасти в страх, когда происходит что-то важное для человека, когда человек находится в неопределённости. Это состояние может сопровождаться комом в горле, сдавленностью в груди, неприятными симптомами в животе. Как отметила специалист, на самом деле это состояние начинается в голове.

Поэтому необходимы практики, которые связывают разум и тело — диафрагмальное дыхание. Такой метод поможет переключить нервную систему с симпатического отдела — учащённое дыхание, напряжение мышц и в целом активизация организма на парасимпатический — чувство покоя, расслабление.

Специалист посоветовала удобно сесть или лечь, положить руку на живот. В этот момент нужно представить, что в животе надувается шар, при этом нужно поднимать руку. На вдохе нужно слегка округлить область живота, а на выдохе — расслабить. Гращенкова порекомендовал дышать таким образом 5-7 минут.

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