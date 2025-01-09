Назван самый эффективный способ формировать новые привычки

Консультант Рик Лопес советует уделять трёхмесячный период для внедрения одной привычки, прежде чем добавлять новые. Такой подход помогает избежать перегрузки и повысить вероятность успеха.

Важно понимать, что изменения требуют усилий и повторений. Многие недооценивают, сколько времени и энергии нужно, чтобы отказаться от старых привычек и принять новые. Лопес отмечает, что трудности и дискомфорт – это нормальная часть процесса.

Сосредоточившись на одной цели, вы сможете полностью погрузиться в её достижение.

Когда новая привычка станет естественной, можно переходить к следующим задачам. Этот метод помогает не только упрощать процесс изменений, но и настраивает на долгосрочный успех.