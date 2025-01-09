Наука и технологии
Опубликовано 09 января 2025, 08:59
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Назван самый эффективный способ формировать новые привычки

Все достаточно просто
Формирование новых привычек – непростая задача, но её можно упростить, сосредоточившись на одной цели за раз.
Назван самый эффективный способ формировать новые привычки
© Ferra

Консультант Рик Лопес советует уделять трёхмесячный период для внедрения одной привычки, прежде чем добавлять новые. Такой подход помогает избежать перегрузки и повысить вероятность успеха.

Важно понимать, что изменения требуют усилий и повторений. Многие недооценивают, сколько времени и энергии нужно, чтобы отказаться от старых привычек и принять новые. Лопес отмечает, что трудности и дискомфорт – это нормальная часть процесса.

Сосредоточившись на одной цели, вы сможете полностью погрузиться в её достижение.

Когда новая привычка станет естественной, можно переходить к следующим задачам. Этот метод помогает не только упрощать процесс изменений, но и настраивает на долгосрочный успех.

Источник:CNBC
Автор:Булат Кармак
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