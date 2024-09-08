Как эффективно и безопасно заряжать смартфон

Заряжать смартфон под подушкой — это небезопасно, так как устройство может перегреться и загореться, заявил Виталий Савченко, проректор по цифровому развитию Государственного университета просвещения. Он объясняет, что ограниченная циркуляция воздуха под подушкой мешает нормальному охлаждению телефона, что увеличивает риск возгорания аккумулятора. Материалы подушки, по его словам, легко воспламеняются, что только усугубляет ситуацию.

Эксперт также отметил, что использование смартфона при низких температурах негативно сказывается на его аккумуляторе. Химические процессы замедляются, что снижает производительность устройства. При этом, если переместить холодный смартфон в тёплое помещение, внутри может образоваться конденсат, который может вызвать короткое замыкание.

Савченко также предупредил об опасности зарядки во время грозы. Он подчеркнул, что молнии могут спровоцировать скачки напряжения, повредив не только зарядное устройство, но и сам телефон. В некоторых случаях возможно даже поражение электрическим током, если молния ударит в линии электропередач.