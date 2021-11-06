Как генетика влияет на выживаемость у заболевших коронавирусом

В частности, потому, что этот ген в 60% случаев встречается у людей южноазиатского происхождения и лишь у 15% европейцев. Поэтому эксперт посоветовал соблюдать все необходимые противоэпидемические рекомендации независимо от того, обладает человек «специальной» генетикой или нет.

При этом Аграновский отметил, что находка британских коллег заслуживает внимания.