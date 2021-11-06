Как генетика влияет на выживаемость у заболевших коронавирусом

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Как генетика влияет на выживаемость у заболевших коронавирусомНезависимо от этого необходимо выполнять все противоэпидемические рекомендации
Учёные из Оксфорда в ходе исследований обнаружили, что свойства относительно неизученного гена LZTFL1 могут влиять на тяжёлое протекание коронавируса. Но, по словам российского учёного, профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, это мало влияет на практические аспекты эпидемии.
В частности, потому, что этот ген в 60% случаев встречается у людей южноазиатского происхождения и лишь у 15% европейцев. Поэтому эксперт посоветовал соблюдать все необходимые противоэпидемические рекомендации независимо от того, обладает человек «специальной» генетикой или нет.
При этом Аграновский отметил, что находка британских коллег заслуживает внимания.
Из общих соображений понятно, что генотип человека влияет на взаимодействие с вирусом, но находка конкретного гена, который может опосредовать такое взаимодействие, заслуживает внимания. Конечно, это мало влияет на практические аспекты эпидемии. Есть у нас этот ген или нет, следует выполнять все противоэпидемические рекомендации.
Алексей Аграновский
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ
Источник: Звезда