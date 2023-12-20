Как глава Facebook* Марк Цукерберг доминировал в 2023 году, оставив Илон Маска в пыли

Бурный год Маска включал в себя неудачный ребрендинг Twitter на X, в результате чего платформа оказалась не в лучшем положении и все еще подвергается критике, правда пользоваться ей меньше не стали. Tesla тоже столкнулась с проблемами: нестандартные заявления Маска вызвали осуждение, а трудовые споры усугубили его проблемы.

С другой стороны, Цукерберг провел год без скандалов и организовал корпоративный поворот. Акции Metaвзлетели на 178%, превзойдя даже успех после IPO в 2013 году. Хотя увольнения ознаменовали собой безжалостную стратегию сокращения расходов, Цукерберг успешно отвел Meta от фиаско метавселенной в 2022 году. Запуск Threads* укрепил успех Meta, обеспечив победу CEO компании в году, который превзошел все ожидания.

А пока технологические титаны готовятся к непредсказуемому 2024 году.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена