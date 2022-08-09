Как глобальное потепление влияет на количество самоубийств

В рамках исследования специалисты разработали специальную модель. Она включала в себя данные о частоте самоубийств, прогнозы шести климатических моделей, а также прогнозы численности населения.

По итогу оказалось, что потепление всего на 1-6 градусов Цельсия имеет все шансы увеличить число самоубийств на 283-1660 случаев за год. Это, к слову, на 4% больше, чем в 2015 году.

Напомним, что ранее в августе 2022 года международная исследовательская команда заметила, что последствия глобального потепления могут оказаться более катастрофическими для человечества, чем предполагалось ранее.