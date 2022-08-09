Как глобальное потепление влияет на количество самоубийств

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Как глобальное потепление влияет на количество самоубийствРезультат сложно назвать неожиданным
Группа учёных из Агентства по охране окружающей среды США обнаружила необычное влияние климатических изменений на людей. Оказалось, что они способны менять уровень самоубийств.
В рамках исследования специалисты разработали специальную модель. Она включала в себя данные о частоте самоубийств, прогнозы шести климатических моделей, а также прогнозы численности населения.
По итогу оказалось, что потепление всего на 1-6 градусов Цельсия имеет все шансы увеличить число самоубийств на 283-1660 случаев за год. Это, к слову, на 4% больше, чем в 2015 году.
Напомним, что ранее в августе 2022 года международная исследовательская команда заметила, что последствия глобального потепления могут оказаться более катастрофическими для человечества, чем предполагалось ранее.