Как государство поможет российским компаниям продавать товары за рубеж в период санкций

Как государство поможет российским компаниям продавать товары за рубеж в период санкцийСоздав для производителей площадку для презентации своих товаров
В результате санкций большое количество бизнеса оказались за бортом, РЭЦ предлагает решение этих проблем
Производители органической продукции теперь могут получить поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ), чтобы продвигать свою продукцию на международные рынки. Об этом сообщил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов. РЭЦ предлагает ряд программ, которые помогают российским экспортёрам в сельском хозяйстве и органической продукции расширяться и осваивать новые рынки. Одна из таких программ — сотрудничество с Министерством сельского хозяйства России, в рамках которой предлагается продвигать продукцию через шоу-румы в шести странах. Это позволяет не только показать продукцию покупателям, но и успешно продать её. Кроме того, российские экспортёры могут использовать национальный бренд «Сделано в России» для продвижения своей продукции на внешних рынках.
Российские компании теперь могут представлять свою органическую продукцию за рубежом в специальных демонстрационно-дегустационных павильонах. Это отличная возможность для представителей российского бизнеса продемонстрировать свою продукцию потенциальным зарубежным покупателям, повысить её узнаваемость, заявить о себе на международном рынке и увеличить экспортные поставки. Подробности о программе можно найти на официальном сайте РЭЦ.
Программа «Сделано в России» позволяет российским компаниям получить возможность пометить свою продукцию маркировкой со знаком соответствия и активно продвигаться на внешние рынки с поддержкой Российского экспортного центра. Более подробную информацию о программе «Сделано в России» можно найти на официальном сайте РЭЦ.