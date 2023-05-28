Как государство поможет российским компаниям продавать товары за рубеж в период санкций

Производители органической продукции теперь могут получить поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ), чтобы продвигать свою продукцию на международные рынки. Об этом сообщил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов. РЭЦ предлагает ряд программ, которые помогают российским экспортёрам в сельском хозяйстве и органической продукции расширяться и осваивать новые рынки. Одна из таких программ — сотрудничество с Министерством сельского хозяйства России, в рамках которой предлагается продвигать продукцию через шоу-румы в шести странах. Это позволяет не только показать продукцию покупателям, но и успешно продать её. Кроме того, российские экспортёры могут использовать национальный бренд «Сделано в России» для продвижения своей продукции на внешних рынках.

Российские компании теперь могут представлять свою органическую продукцию за рубежом в специальных демонстрационно-дегустационных павильонах. Это отличная возможность для представителей российского бизнеса продемонстрировать свою продукцию потенциальным зарубежным покупателям, повысить её узнаваемость, заявить о себе на международном рынке и увеличить экспортные поставки. Подробности о программе можно найти на официальном сайте РЭЦ.

Программа «Сделано в России» позволяет российским компаниям получить возможность пометить свою продукцию маркировкой со знаком соответствия и активно продвигаться на внешние рынки с поддержкой Российского экспортного центра. Более подробную информацию о программе «Сделано в России» можно найти на официальном сайте РЭЦ.