Как и откуда мошенники берут телефонные номера

Главный источник номеров для мошенников, которые звонят и пристают к потенциальным жертвам, это базы данных клиентов, которые могут утекать не только из-за целенаправленных взломов, но и из-за ошибок в настройках хранения этих баз данных. Именно так утверждает Ярослав Каргалев, руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Эти базы данных собираются из разных источников и могут быть использованы для спам-звонков, включая мошеннические действия.

Эксперт отмечает, что эти данные также ценны для обзвонщиков, так как они содержат информацию о клиентах, включая их ФИО, электронные адреса и другие сведения, связанные с компанией, откуда произошла утечка. Ещё одним популярным источником номеров для спамеров являются списки актуальных телефонных номеров, собранные на легитимных сайтах и сервисах, где пользователи оставляли свои данные.

Чтобы уменьшить количество надоедливых спам-звонков, можно снизить количество регистраций с указанием номера телефона на различных сайтах, особенно на малоизвестных ресурсах и онлайн-магазинах. Также полезно использовать проверенные антиспам-приложения и добавлять надоедливых звонков в «чёрный список». Если абонент подозревает, что информация, которой располагают обзвонщики, могла утекать из конкретного сервиса, то стоит обратиться к этому сервису за разъяснениями. Жалобы на надоедливую рекламу также можно направлять в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).