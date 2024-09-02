Как ИИ будут использовать для обучения в будущем

Искусственный интеллект (ИИ) уже начинает менять образование так, как это когда-то сделали компьютеры и интернет. По данным McKinsey, в 2024–2026 годах внедрение ИИ может увеличить доходы мировой образовательной индустрии на 4%. В России, согласно новой стратегии развития ИИ, на эти технологии планируется потратить до 850 миллиардов рублей, до 2030 года.

ИИ помогает сделать обучение гибче и адаптивнее, улучшая доступ к знаниям и стимулируя как преподавателей, так и студентов. Сейчас технологии могут автоматизировать рутинные задачи, такие как проверка домашних заданий и тестов, что позволяет учителям сосредоточиться на более важных аспектах работы. Например, «Наносемантика» разработала ИИ для проверки сочинений, который превосходит человеческую проверку на 105,49%.

Однако, несмотря на преимущества ИИ, его невозможно полностью заменить живого учителя. Человеческое понимание, эмоциональная поддержка и мотивация остаются незаменимыми в образовательном процессе. ИИ может анализировать и адаптировать учебные программы, а также помогать с геймификацией и рекомендациями по карьерному пути, но задача вдохновлять и развивать потенциал учащихся всё ещё остаётся за наставниками.