Как именно нездоровая пища влияет на сон

В исследовании участвовало 15 здоровых молодых мужчин с нормальным весом. Участникам предлагалось придерживаться здоровой и нездоровой диеты, содержащих одинаковое количество калорий, но отличающихся по содержанию сахара, насыщенных жиров и обработанных продуктов.

В течение недели добровольцы следовали каждой из диет, а их график сна, активности и приёма пищи отслеживался.

По окончании каждой недели участников обследовали в лаборатории сна, чтобы измерить их мозговую активность.

Результаты показали, что добровольцы спали одинаковое количество времени и проводили одинаковое количество времени на разных стадиях сна, независимо от диеты. Однако у тех, кто употреблял нездоровую пищу, была наблюдаема меньшая медленноволновая активность, что свидетельствует о менее продуктивном глубоком сне.

Этот эффект сохранялся и на следующую ночь после перевода участников на здоровую диету. Таким образом, нездоровый рацион делал глубокую стадию сна более поверхностной.