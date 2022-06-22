Как именно вас хотят обмануть: две главные тактики телефонных мошенников в РФ сегодня

На данный момент это 12,5%. Это число выросло с середины марта к концу мая. С декабря 2021 года по февраль 2022 количество мошеннических звонков было на уровне 9,5%.

Вехов объяснил, что у активизации мошенников есть две основные причины. Первая — внешнеполитическая. По словам эксперта, некоторые «мошенники» — это хакерские группы, управляемые Вашингтоном, спецслужбами США. «Это основная масса, которая осуществляет хакерские атаки и мошеннические действия в отношении граждан РФ с территории Евросоюза. Им дана отмашка, дана команда. То же самое, что мы наблюдали на днях с Литвой, когда она безосновательно заблокировала провоз грузов на территорию Калининграда. Это основная масса мошенников, по нашим оценкам, они составляют где-то 60-70 процентов, исходя из анализа IP-адресов и серверов, откуда осуществляются атаки», — подчеркнул эксперт.

Вторая причина заключается в подготовке к летнему сезону. Мошенники увидели в подготовке людей к отпускам, детей — к ВУЗам, возможность заработать. «Граждане сейчас активно готовятся к отдыху, кто-то уже едет в отпуск. Кроме того, многие своих детей пытаются устроить в вузы и другие учебные заведения. Соответственно, наши доморощенные мошенники увидели, что "пошёл" их рынок и активизировались», — отметил Виталий Вехов.