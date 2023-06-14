Как интересно: несмотря на свои же санкции, Евросоюз проспонсировал Huawei для разработки нового поколения 5G

14:32, 14 июня 2023
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Как интересно: несмотря на свои же санкции, Евросоюз проспонсировал Huawei для разработки нового поколения 5GКомпания получила от Брюсселя €3,89 млн
Евросоюз обходит свои же санкции для реализации проекта Horizon Europe при участии китайского вендора Huawei. В 2020 году ЕС разработал рекомендации по исключению поставок технологий и оборудования Huawei для 5G в содружество. А теперь компании выделили серьёзные деньги.
Брюссель задействовал Huawei в 11 проектах, реализуемых в рамках научно-исследовательской программы Horizon Europe, для чего ЕС выделил китайской компании на разработку нового поколения 5G €3,89 млн. В поставки также входит оборудование для платформы искусственного интеллекта, необходимое для исследований.
«Европа в ближайшее время не сможет отказаться от сотрудничества с Huawei», — сказано в материале Financial Times.
Источник:Financial Times
Автор:Андрей КадуковТеги:
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