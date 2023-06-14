Как интересно: несмотря на свои же санкции, Евросоюз проспонсировал Huawei для разработки нового поколения 5G

Брюссель задействовал Huawei в 11 проектах, реализуемых в рамках научно-исследовательской программы Horizon Europe, для чего ЕС выделил китайской компании на разработку нового поколения 5G €3,89 млн. В поставки также входит оборудование для платформы искусственного интеллекта, необходимое для исследований.

«Европа в ближайшее время не сможет отказаться от сотрудничества с Huawei», — сказано в материале Financial Times.