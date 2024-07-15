Как искусственный интеллект изменит мир в ближайшие 25 лет

Эксперт по искусственному интеллекту и IT-продуктам Роман Постовалов поделился своим видением будущего на ближайшие 25 лет, учитывая быстрые темпы развития технологий. Он отметил, что спрогнозировать будущее сейчас крайне сложно, ведь технологии развиваются очень быстро. Тем не менее, Постовалов считает, что текущие достижения уже дают нам представление о том, каким будет завтрашний день.

Постовалов уверен, что изменения будут глобальными. Уже сейчас процессоры и видеокарты адаптируются под работу с нейросетями, и будущее искусственного интеллекта выглядит очень перспективным. Например, GPT-5 может стать в 30 раз мощнее GPT-4. ИИ уже везде: в банках, на телевидении, в СМИ и научных открытиях. В будущем операционные системы компьютеров превратятся в нейронные сети, управляемые голосом и жестами, а результаты будут отображаться на экране или воспроизводиться как аудио и видео.

По мнению Постовалова, люди уступят рутинные задачи алгоритмам, а автономные такси и охранные системы станут нормой. Здравоохранение будет собирать статистику со всех устройств, подключённых к единой системе. Сообщества и клубы по интересам будут формироваться на основе метрик пользователей, а лекарства и одежда будут создаваться с учётом индивидуальных особенностей организма. В будущем нас ждут личные дроны, выполняющие различные задачи, и роботизированные няни, которые будут следить за здоровьем с самого детства. Работа будет тесно связана с ИИ, рабочие часы сократятся, и главным ресурсом станут вычислительные мощности, а не деньги.